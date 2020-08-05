إيران تأمل في تحديد أبعاد انفجار مرفأ بيروت بشكل عاجل

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في برقية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون إن: "طهران تأمل في تحديد أبعاد انفجار مرفأ بيروت بشكل عاجل وعودة الهدوء إلى المدينة".

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وأبدى روحاني في برقيته استعداد بلاده لإرسال المساعدات الطبية والدوائية وعلاج الجرحى وتقديم أي معونات ضرورية إلى لبنان.

واعتبرأن "الانفجار الرهيب في مرفأ بيروت ومقتل وإصابة عدد من اللبنانيين حادثة مأساوية تسببت بحزن عميق في إيران".

وأعلن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، صباح اليوم أن: "إيران كالعادة مستعدة لأي تعاون ومساعدة إنسانية، ولتحقيق ذلك وتسريعه، سأعمل مع السلطات الإيرانية واللبنانية ذات الصلة، وفي هذا الصدد، نطلب من الهلال الأحمر ووكالات الإغاثة التواجد في لبنان وبيروت تحديدا، لأجل تقديم المساعدات".

وعزى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي بضحايا انفجار بيروت، معلنا استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة للحكومة والشعب اللبناني.

وأضاف:"إيران تقف دوما حكومة وشعبا إلى جانب البلد الصديق والشقيق لبنان".

وأكد استعداد وزارة الصحة في الجمهورية الإيرانية لتقديم أي عون ومساعدة ممكنة للحكومة والشعب اللبناني العزيز.

ولقي ما لا يقل عن 100 شخصا حتفهم وأصيب اكثر من 4000 آخرين، إثر انفجار هائل وقع في مرفأ بيروت عصر الثلاثاء، ناجم عن حريق في عنبر رقم (12)، الذي يحوي أطنانا من مادة نيترات الأمونيوم، كانت موضوعة بطريقة عشوائية، بحسب مصدر أمني، مما خلف خرابا كبيرا في المدينة.

المصدر: "فارس"+RT