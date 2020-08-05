ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلف أضرارا جسيمة".

وأكد على أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.

أعبرُ عن تضامني الاخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المسأ في بيروت وخلّف اضرارٍ جسيمة.

ان فرنسا تقف الى جانب لبنان دائماً.

هناك مساعدات واسعافات فرنسية يتمّ الان نقلها الى لبنان./. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 4, 2020

المصدر: RT