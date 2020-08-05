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ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان

أخبار العالم

ماكرون يغرد بالعربية تضامنا مع لبنان
Reuters
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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غرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باللغة العربية، معبرا عن تضامنه مع لبنان بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة بيروت أمس الثلاثاء وأودى بحياة 100 شخص وإصابة أكثر من 4 آلاف.

وقال ماكرون في تغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعبر عن تضامني الأخوي مع اللبنانيين بعد الانفجار الذي تسبب بعدد كبير من الضحايا هذا المساء في بيروت وخلف أضرارا جسيمة".

وأكد على أن "فرنسا تقف إلى جانب لبنان دائما"، مشيرا إلى أنه يتم نقل مساعدات وإسعافات فرنسية إلى لبنان.

المصدر: RT

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