البرازيل: أكثر من 51 ألف إصابة و1154 وفاة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 51603 إصابات جديدة بفيروس كورونا و1154 وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ مليونين و801 ألف و921 حالة، وحصيلة الضحايا 95819 شخصا.

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وتجدر الإشارة إلى أن معدلات الإصابات والوفيات اليومية عاودت الارتفاع اليوم بعد ما انخفضت الحصيلة اليومية للإصابات إلى ما دون 20 ألفا يوم الاثنين.

كما عادت حصيلة الوفيات للارتفاع بعد أن كانت دون ألف حالة جديدة خلال عدة أيام.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: رويترز