زلزال يهز ولاية ملاطيا هو الرابع في أراضي تركيا خلال 3 أشهر

ضرب زلزال ظهر اليوم ولاية ملاطيا التركية والمنطقة المحيطة بها، ليكون رابع زلزال يهز تركيا خلال الأشهر الأخيرة، دون أن يوقع خسائر في الأرواح والممتلكات.

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وفي أول تعليق له على هذه الكارثة الطبيعية، كشف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:37 بالتوقيت المحلي وكان بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.

وأضاف صويلو أنه لم تقع أي خسائر بشرية حتى الآن.

وأوضح أن فرق الكوارث والطوارئ التركية "أفاد" والجندرمة التركية تستمر في عمليات البحث والتحري.

بدوره قال مرصد الزلازل التركي، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 12:37 وكان على عمق 5 كيلومتر.

وهذا رابع زلزال بقوة غير مدمرة يضرب تركيا في الأشهر الأخيرة.

المصدر: "تركيا الآن"