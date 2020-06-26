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لليوم الثاني على التوالي زلزال يضرب تركيا

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لليوم الثاني على التوالي زلزال يضرب تركيا
صورة تعبيرية
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ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، قضاء صاروهانلي بولاية مانيسا غربي تركيا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ في بيان، إن الزلزال وقع في الساعة 10.21 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وأوضح البيان أن الزلزال مركزه "صاروهانلي" ووقع على عمق 9.29 كم تحت سطح الأرض.

بدوره قال وزير الداخلية سليمان صويلو، في تغريدة على تويتر، إنه لم يتم رصد أي خسائر في مركز القضاء، ولم يرد أي بلاغ بهذا الخصوص حتى الآن.

وذكر أن العمل جار للتحقق فيما إذا كانت هناك أضرار في ريف المنطقة، أم لا، جراء الزلزال.

يذكر أن زلزالا بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أمس الخميس ولاية "وان" شرقي تركيا.

المصدر: الأناضول

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