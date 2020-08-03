الإثيوبيون يحتفلون بتقدمهم في بناء سد النهضة (فيديو + صور)

احتفل الإثيوبيون في العاصمة أديس أبابا الأحد، بالتقدم الذي أحرزوه في بناء سد النهضة على نهر النيل، الأمر الذي يثير الجدل إقليميا مع مصر والسودان حول ملئه.

ولوح عشرات الآلاف من الإثيوبيين في شوارع العاصمة أديس أبابا بعد ظهر الأحد بعلم بلادهم حاملين ملصقات تمجد الإنجاز الحكومي، ورقص آخرون في الأماكن العامة للاحتفال بالمناسبة، وانطلقت احتفالات مماثلة في مدن أخرى في إثيوبيا.



ودعا نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونن الجماهير إلى الوقوف خلف السد ودعم استكمال بنائه.

وقال: "اليوم هو موعد نحتفل فيه ببداية الفصل الأخير في بناء سدنا.. نريد استكمال البناء قريبا.. وبدأنا في حل مشاكلنا مرة واحدة وإلى الأبد".

وجاء الاحتفال المسمى "صوت واحد لسدنا"، بعد إعلان مسؤولين حكوميين في الـ22 من يوليو الماضي، أن "المرحلة الأولى من ملء خزان سد النهضة الإثيوبي تحققت بسبب الأمطار الغزيرة".

Why am I not in Addis Ababa , Ethiopia ? 😭😭😭😭😭

With my people ,

my beautiful , resilient , happy people !

💚💛❤️#ድምፃችን_ለግድባችን



pic.twitter.com/JH4fCQpvgs — ዘላለም (@angryHabesha) August 2, 2020

وتقول إثيوبيا، إن "السد سيوفر الكهرباء لملايين مواطنيها البالغ عددهم حوالي 110 ملاييين نسمة، وأنه سيساعدهم على التخلص من الفقر، وسيجعل إثيوبيا مصدرا رئيسيا للطاقة في المنطقة".

من جهتها، تؤكد مصر التي تعتمد على نهر النيل في الزراعة ومياه الشرب، أن "السد يشكل تهديدا وجوديا" لها، كما أبدى السودان قلقه على مصدر المياه الأساسي في البلاد، أن يتعرض للخطر.

ووصفت الخارجية الإثيوبية، الأسبوع الماضي، بدء عملية ملء سد النهضة بـ"نصر دبلوماسي"، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مصر والسودان حيال تعثر المفاوضات بشأنه.

المصدر: "أسوشيتد برس"