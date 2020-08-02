وزارة التعليم العالي المصرية: نتحدث الآن للوصول للقاح ضد كورونا والخطوات مبشرة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي في مصر، أن الوزارة من خلال البحث العلمي بدأت في تطوير لقاحات لفيروس كورونا، وهناك 4 أنواع من اللقاحات تجري تجربتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وشاشة "ON": "نتحدث الآن للوصول للقاح مصري والخطوات مبشرة، ونعمل على قدم وساق للوصول للقاح مصري".

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وتابع: "على مستوى العالم هناك أنباء مبشرة عن نوعين من اللقاحات وصلوا للمرحلة الإكلينيكية الثالثة، وهناك توقعات باستخدام اللقاح في أواخر العام الجاري أو مطلع 2021، ولجنة التعامل مع الأزمة تقوم الآن بالتفاوض مع الشركات المنتجة للقاحات بمجرد السماح بها، ليكون لمصر حصتها المخصصة لهذه اللقاح".

وأوضح أن هناك مفاوضات جارية لتوفير اللقاحات العالمية بمجرد الموافقة عليها من الصحة العالمية، مستطردا: "مصر تسير في حجز حصتها للقاح محتمل واجتهادات العلماء المصريين للتوصل للقاح مصري".

المصدر: وكالات