إيران.. تفكيك عصابة دولية وضبط كميات كبيرة من الهرويين

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية السبت، عن تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات، وضبط أكثر من 1100 كغ من مادة الهيروين المخدرة.

وجاء في بيان الوزارة، أنه "وفي ضوء الإجراءات الاستخبارية للكوادر العاملة في دائرة الأمن العام في محافظة أذربيجان غربي (شمال غربي إيران)، فقد تم تفكيك عصابة دولية لتهريب المخدرات وضبط كميات كبيرة من الهيروين كانت بحوزة أفرادها".

وأضاف: "خلال هذه العمليات لقي رئيس العصابة الأوروبي حتفه في اشتباك مسلح وتم إلقاء القبض على 7 من العناصر الرئيسيين في العصابة، التي كانت تعتزم نقل شحنة المخدرات إلى دول أوروبية".

المصدر: "فارس نيوز"