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المكسيك تقترب من ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا في العالم

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المكسيك تقترب من ثالث أكبر عدد لوفيات كورونا في العالم
Reuters
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تقترب المكسيك من تجاوز بريطانيا لتصبح ثالث أكبر بلدان العالم في عدد وفيات كورونا وذلك مع دخول الوباء منعطفات جديدة في أمريكا اللاتينية تهدد بتعطيل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.

وسيضع هذا المكسيك خلف البرازيل، صاحبة أكبر عدد للسكان في أمريكا اللاتينية وأعلى عدد لضحايا الفيروس بالقارة، وكذلك الولايات المتحدة. وأودى المرض بحياة أكثر من 91 ألف شخص بالبرازيل وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 152 ألفا.

وسجلت المكسيك يوم الخميس 639 وفاة ليصل العدد المؤكد للوفيات جراء الفيروس إلى 46 ألف شخص بينما بلغ عدد الإصابات المؤكدة أكثر من 416 ألف حالة. وسجلت بريطانيا 46084 وفاة وما يزيد على 303 آلاف إصابة، وفقا لبيانات جامعة جون هوبكنز.

ويقول مسؤولون بالمكسيك إن انتشار الوباء أكبر كثيرا على الأرجح من الأرقام الرسمية.

المصدر: رويترز

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