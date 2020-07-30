الاتحاد الأوروبي يفرض للمرة الأولى عقوبات بسبب هجمات إلكترونية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أفراد وثلاثة كيانات، يتردد أنهم تورطوا في هجمات إلكترونية تشمل محاولة استهداف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان أمس الخميس، بعد فترة وجيزة من إعلان القرار: "التهديدات الإلكترونية تتزايد وتتطور.. وهي تؤثر على مجتمعاتنا".

وتشمل الإجراءات تجميدا للأصول وحظرا للسفر، ومنع الشركات والمواطنين داخل الاتحاد الأوروبي من تمويل الجهات الخاضعة للعقوبات.

وهذه هي المرة الأولى التي يلجأ فيها الاتحاد الأوروبي إلى فرض العقوبات بسبب هجمات إلكترونية، وهو تهديد أمني ينظر إليه التكتل بقلق متزايد.

والكيانات الثلاثة التي تستهدفها العقوبات هي "وانا كراي" و"نوت بيتيا" و"أوبريشن كلاوب هوبر".

المصدر: وكالات