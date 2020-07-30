المراكز الأمريكية: تسجيل 4 ملايين و405932 إصابة بكورونا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بكورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 4 ملايين و405932 حالة بزيادة 65935 إصابة عن إحصاء سابق.

وأضافت المراكز أمس الخميس، أن عدد الوفيات زاد 1417 حالة ليصل الإجمالي إلى 150283 شخصا.

وأعلنت المراكز عن هذا الإحصاء عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 29 يوليو، وكان الإحصاء السابق قد أعد قبل يوم.

ولا تعكس أرقام مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز