وزير الصحة التركي: نتواصل مع الصين وروسيا حول لقاح "كوفيد - 19"

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، يوم الأربعاء، أن أنقرة على تواصل مع الصين وروسيا بخصوص لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية أنهم في بلاده يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بلقاح الفيروس.

وأعرب عن اعتقاده بتطوير لقاح للفيروس في الربع الأول من العام المقبل في يناير أو فبراير، أو مارس.

وقال: "نحن على تواصل مع الصين وروسيا بخصوص لقاح كورونا، ونتابع عن كثب التطورات والتعاون المتعلق به".

وأكد قوجة أن صحة نتائج الأجهزة في تركيا لتشخيص الإصابة بكورونا تتجاوز نسبتها 90 بالمئة.

وشدد على أهمية الانتقال بشكل جيد لمرحلة الموجة الثانية للفيروس التي يتوقعها العالم، مبينا أن الخطر لا يزال مستمرا.

ولفت إلى أن الموجة الأولى لانتشار الفيروس لا تزال متواصلة، وأن اسطنبول وإزمير أنهيتا مرحلة ذروة الانتشار.

كما أشار إلى أن الجدول الزمني لافتتاح المدارس حددته وزارة التعليم في 31 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة والمجلس العلمي يعملان بخصوص إقرار التعليم عن بعد من عدمه.

واعتبر الوزير أن عيد الأضحى المقبل يعتبر امتحانا للجميع لمنع انتشار الفيروس، مضيفا: "سيكون العيد الثاني الذي يمر علينا دون عناق أو تقبيل أيدي الكبار"، داعيا الشعب التركي إلى "تحقيق نتيجة كما في عيد الفطر عبر اتخاذ تدابير طوعية".

ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التركية الاثنين، ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 211 ألفا و561، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و645، والإصابات 227 ألفا و982.

المصدر: الأناضول