سفير الولايات المتحدة لدى روما يعرب عن قلقه من "سيطرة" الصين على موانئ إيطالية

أبدى سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى روما، لويس أيزنبرغ، "قلق" الولايات المتحدة إزاء ما قال إنه أمن الموانئ والبنية التحتية الإيطالية التي تهم الصين.

وأضاف أيزنبرغ في مقابلة مع مجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، الأربعاء، أن "الموانئ جزء أساسي من البنية التحتية بالنسبة لإيطاليا، وهناك موانئ كبيرة وهامة عديدة، وقد زرت مؤخرا تريستي والبندقية، وكنت في جنوة".

وأشار السفير الى أن "هناك خوف من أن الصينيين يريدون دخول أهم الموانئ والبنى التحتية"، واختتم محذرا من "أنهم نجحوا في أماكن أخرى، وهناك قلق على أمن هذه الموانئ".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية