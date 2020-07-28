سالفيني: حالة الطوارئ الصحية انتهت ويجب إطلاق سراح الإيطاليين

قال زعيم "حزب الرابطة" الإيطالي المعارض، ماتيو سالفيني، إن حالة الطوارئ الصحية لفيروس كورونا المستجد "قد انتهت"، متهما الحكومة باستغلال الجائحة من أجل البقاء في سدة الحكم.

وفي حديثه خلال تظاهرة احتجاجية للباعة المتجولين ضد حالة الطوارئ أمام مقر مجلس النواب الإيطالي اليوم الثلاثاء، قال سالفيني: "لا أرى حالة طوارئ صحية، ما لم يكن هناك شخص ما يستغل هذا الوضع للحفاظ على مقعد السلطة. إن إبقاء الإيطاليين مغلقين في بيوتهم هو تحد للدستور". وأضاف: "يجب إطلاق سراح الإيطاليين".

وكان سالفيني قد تعرض لانتقادات لرفضه ارتداء الكمامة خلال ندوة جرت أمس بمقر مجلس الشيوخ. وعلق وزير الصحة على الأمر داعيا إلى الوحدة في مواجهة الجائحة، وقال: "هذه القواعد ضرورية، لا يمكن التشكيك فيها. نحن بحاجة إلى أن يكون لدينا إحساس بالدولة والمؤسسات".

وكانت الحكومة الإيطالية قد أشارت في وقت سابق إلى إمكانية تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى نهاية العام الحالي.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية