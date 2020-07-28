ترامب يعد بالانتصار قريبا على الوباء ودخول بلاده "العصر الذهبي"

وعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانتصار قريبا على وباء كورونا ودخول الولايات المتحدة بعد ذلك "العصر الذهبي"، الذي سيكون "أفضل من أي وقت مضى".

....would destroy our American cities, and worse, if Sleepy Joe Biden, the puppet of the Left, ever won. Markets would crash and cities would burn. Our Country would suffer like never before. We will beat the Virus, soon, and go on to the Golden Age - better than ever before! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

وقال ترامب في تغريدة على صفحته في تويتر:" إذا فاز جو بايدن، دمية اليسار، ستدمر مدننا الأمريكية، والأسوأ من ذلك، ستنهار الأسواق وتحرق المدن. بلدنا سيعاني كما لم يحدث من قبل".

وأكد الرئيس الأمريكي أن "الولايات المتحدة ستنتصر على فيروس كورونا قريبا، وسننتقل إلى "العصر الذهبي" الذي سيكون "أفضل من أي وقت مضى".

وانتقد الرئيس الأمريكي في سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء "الإعلام المزيف" مشيرا إلى أنه "يحاول تصوير المحتجين من بورتلاند وسياتل على أنهم أناس رائعون ولطيفون وأبرياء خرجوا فقط للقيام بنزهة قصيرة. في الواقع، إنهم فوضويون ومشوشون".

تجدر الإشارة إلى بعض المدن الأمريكية تشهد احتجاجات وأعمال شغب وتخريب منذ مقتل المواطن الأمريكي ذي الأصول الإفريقية، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض نهاية مايو الماضي.

كذلك تتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها 4.2 مليون، وتوفي حتى الآن نحو 147 ألف شخص.

المصدر: RT + وكالات