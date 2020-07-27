ماليزيا.. رئيس الوزراء السابق في قفص الاتهام مجددا

أبلغت المحكمة الماليزية العليا رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق أنه سيعود إلى قفص الاتهام من جديد في العام المقبل، لمواجهة محاكمة أخرى.

وجاء قرار المحكمة قبل صدور الحكم الأول في عدد من المحاكمات التي اتهم فيها بالفساد.

وقال القاضي محمد زيني مازلان، إن جلسات الاستماع ستعقد من 5 حتى 29 يوليو 2021، في قضية تتعلق بثلاث تهم مزعومة بغسل أموال بقيمة 6.35 ملايين دولار.

وتصدر محكمة ماليزية حكمها في أول حكم مرتقب ضد عبد الرزاق بالفساد يوم الثلاثاء، بعد حوالي 16 شهرا من بدء التحقيق في دور رزاق ودائرته الداخلية بنهب صندوق الثروة السيادي بماليزيا في عملية احتيال محيرة امتدت حول العالم.

ولعب غضب الماليزيين دورا كبيرا في إسقاط تحالف نجيب في الانتخابات قبل عامين. وقد اعتُقل بعد ذلك ووجهت له عشرات التهم بسبب الاحتيال.

ويصر عبد الرزاق على أنه لم يكن له علم بأي تحويلات مصرفية مشبوهة.

المصدر: وسائل إعلام ماليزية