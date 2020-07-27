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السلطات التركية تفرج عن ابنة شقيق السياسي الكردي صالح مسلم

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السلطات التركية تفرج عن ابنة شقيق السياسي الكردي صالح مسلم
Reuters Philippe Wojazer
السياسي الكردي السوري صالح مسلم
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أفرجت السلطات التركية عن داليا محمود مسلم، ابنة شقيق السياسي الكردي السوري صالح مسلم، على أن تبقى تحت إشراف قضائي، وذلك بعد نحو أسبوعين من اعتقالها.

وقالت وكالة أنباء "الأناضول" التركية إن داليا مسلم خضعت أولا للاستجواب من قبل مكتب المدعي العام في مرسين بجنوب تركيا. وقد أفرجت عنها لاحقا محكمة في المدينة نفسها تحت إشراف قضائي، مع منعها من مغادرة المنطقة.

واتهمت عائلة داليا مسلم سلطات إقليم كردستان العراق بتسليمها إلى تركيا بينما كانت تستعد للعودة إلى سوريا من الإقليم الذي سافرت إليه لتلقي العلاج الطبي. لكن أربيل نفت هذه الاتهامات.

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يذكر أن صالح مسلم شقيق الرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي للأكراد السوريين، الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا. وأصدرت السلطات التركية مذكرة اعتقال بحقه عام 2016.

المصدر: وكالات

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