نتنياهو: "حزب الله" يلعب بالنار وسيلقى ردا قاسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن "حزب الله" اللبناني يلعب بالنار وسيلقى ردا قاسيا.

وحذر نتنياهو في كلمة تلفزيونية "حزب الله" من "تكرار هذا الخطأ".

وأشار إلى أن تل أبيب تنظر بخطورة بالغة إلى محاولة التسلل، قائلا إن دولة لبنان سبق وأن دفعت ثمنا باهظا لهذا السبب.

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من جهته صرح وزير الدفاع بيني غانتس خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء، بأن الجيش الإسرائيلي جاهز للتعامل مع أي تهديد.

وشهدت المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، اليوم الاثنين، تبادل إطلاق نار.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا استهدف المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا وفي محيط موقع رويسات العلم.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد زعم في وقت سابق من اليوم بأنه "أحبط عملية تخريبية" حاولت تنفيذها خلية تابعة لـ"حزب الله" اللبناني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "أحبط جيش الدفاع عملية تخريبية في منطقة جبل روس حيث تمكنت القوات من تشويش عملية خططت لها خلية من حزب الله مكونة من بين 3 إلى 4 مخربين والتي تسللت أمتارا معدودة للخط الأزرق ودخلت إلى منطقة سيادية إسرائيلية".

من جهته أفاد "حزب الله" اللبناني بأنه لم يبادر للاشتباك وإطلاق النار في منطقة مزارع شبعا الحدودية، مؤكدا أن إطلاق النار كان من الجانب الإسرائيلي فقط.

ونفى "حزب الله" محاولة تسلل عناصره في مزارع شبعا، إذ أكد أن "كل ما يجري تداوله عن إحباط عملية تسلل هو محاولة إسرائيلية لاختراع انتصارات وهمية، مشددا على أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه.

وتشهد منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية توترا ملموسا بعد مقتل عنصر "حزب الله" اللبناني، علي كامل محسن، بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي في سوريا.

المصدر: RT