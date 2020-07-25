"هانا" تجبر أهالي تكساس على مغادرة منازلهم!

حثت السلطات الأمريكية سكان عدة مقاطعات بجنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة "هانا"، التي يتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد.

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وذكرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك.

ويتوقع أيضا أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

وازدادت قوة العاصفة المدارية "هانا"، ويتوقع أن تصل إلى اليابسة اليوم السبت جنوبي كوربس كريستي في تكساس، كإعصار من الفئة الأولى، تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.

La tempête Hanna devrait toucher le Texas samedi au stade d'ouragan, avant de s'affaiblir



TT #Hanna centrée à 3h TU par .27.1N 94.8W soiy 265 kl à l'ENE de Port Mansfield (Texas),vents maxi 100 km/h, déplacement vers l'W ou 270° à 13 km/h, pression 992 mb pic.twitter.com/ixTEPhH7NP — Ouragans.com (@ouragans) July 25, 2020

New at 4 PM CDT: #Hanna is forecast to become a hurricane before reaching the Texas coast. Storm Surge & Hurricane Warnings are now in effect along portions of the Texas coast. Latest forecast information at: https://t.co/tW4KeGdBFbpic.twitter.com/g8YYOVGT5n — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 24, 2020

المصدر: رويترز