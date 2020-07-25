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"هانا" تجبر أهالي تكساس على مغادرة منازلهم!

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Courtney Sacco/Caller-Times via Imagn Content Services, LLC
توجيهات لسكان جنوب تكساس بإخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة هانا
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حثت السلطات الأمريكية سكان عدة مقاطعات بجنوب ولاية تكساس على إخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة "هانا"، التي يتوقع أن يصاحبها هطول أمطار غزيرة يومي السبت والأحد.

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العاصفة "هانا" تتحول إلى إعصار قبل أن تضرب تكساس

وذكرت هيئة الطقس الوطنية الأمريكية، أنه من المتوقع أن يصل منسوب الأمطار المصاحبة للعاصفة إلى 15 بوصة في بعض مناطق جنوب تكساس وشمال شرق المكسيك.

ويتوقع أيضا أن تؤثر العاصفة على إنتاج النفط والغاز في الحقول البحرية.

وازدادت قوة العاصفة المدارية "هانا"، ويتوقع أن تصل إلى اليابسة اليوم السبت جنوبي كوربس كريستي في تكساس، كإعصار من الفئة الأولى، تصحبه رياح شديدة تصل سرعتها إلى 121 كيلومترا في الساعة.

المصدر: رويترز

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