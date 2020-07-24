العاصفة "هانا" تتحول إلى إعصار قبل أن تضرب تكساس

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، يوم الجمعة، إنه من المتوقع أن تتحول العاصفة الاستوائية "هانا" إلى إعصار قبل أن تصل إلى اليابسة على طول ساحل تكساس.

وأضاف المركز أن عملية التحول ممكن أن تحدث إما بعد ظهر السبت أو في وقت مبكر من المساء.

وقالت اللجنة إن "هانا" تقع على بعد 195 ميلا (315 كيلومترا) من الشرق إلى الشمال الشرقي من بورت مانسفيلد بولاية تكساس، مشيرة إلى أن سرعة الرياح تبلغ 50 ميلا في الساعة (85 كم في الساعة).

المصدر: رويترز