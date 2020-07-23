تأجيل الانتخابات الرئاسية في بوليفيا بسبب فيروس كورونا

قررت محكمة الانتخابات العليا في بوليفيا تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 سبتمبر في البلاد إلى أكتوبر المقبل بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأعلن رئيس المحكمة سالفادور روميرو، اليوم الخميس أن محكمة الانتخابات العليا حددت 18 أكتوبر 2020 موعدا للانتخابات، مع إجراء الجولة الثانية في 29 نوفمبر في حال الضرورة.

إقرأ المزيد

ومن المقرر أن تتولى حكومة جديدة في بوليفيا مهامها في ديسمبر المقبل.

يذكر أن بوليفيا سجلت 64135 حالة إصابة بفيروس كورونا، و2328 وفاة مع تعافي 19721 مصابا من الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن من بين المصابين بالفيروس عددا من كبار المسؤولين في الدولة، بمن فيهم الرئيسة المؤقتة جانين آنييز ورئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء.

وتعتبر نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا في بوليفيا من أعلى المعدلات في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

المصدر: نوفوستي