رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز عبر تغريدة في "تويتر"، يوم الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعتبر من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم، علما بأن أكثر من 11.5 مليون نسمة يعيشون في بوليفيا.

المصدر: رويترز