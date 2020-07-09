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رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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رئيسة بوليفيا جانين آنييز تعلن إصابتها بفيروس كورونا
AFP Aizar RALDES
رئيسة بوليفيا جانين آنييز
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أكدت رئيسة بوليفيا، جانين آنييز، إصابتها بفيروس كورونا بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز عبر تغريدة في "تويتر"، يوم الخميس، إن حالتها "جيدة"، وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي، مضيفة: "سنتجاوز ذلك معا".

ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا بفيروس كورونا.

يذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة، ما يعتبر من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم، علما بأن أكثر من 11.5 مليون نسمة يعيشون في بوليفيا.

المصدر: رويترز

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