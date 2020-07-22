تركيا: لن نتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية في ليبيا
Reuters Murad Sezer
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أعرب مجلس الأمن القومي التركي اليوم الأربعاء عن عزم أنقرة على مواصلة دعمها لحكومة الوفاق الليبية المتمخضة عن اتفاق الصخيرات في صراعها ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.
وذكر المجلس أن تركيا "مستمرة في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي ضد أي عدوان وأعمال بلطجة يتعرض لها"، مضيفا أن أنقرة مصممة على "اتخاذ كل الخطوات الضرورية" في ليبيا ولن تتردد في ذلك.
وشدد البيان على أن تركيا ستواصل عملياتها العسكرية خارج حدودها ضد "الإرهابيين" بناء على "الحقوق النابعة من القانون الدولي".
يتبع..