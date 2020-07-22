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الخارجية الصينية: واشنطن طلبت إغلاق قنصليتنا في هيوستن وعليها تصحيح الخطأ!

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الخارجية الصينية: واشنطن طلبت إغلاق قنصليتنا في هيوستن وعليها تصحيح الخطأ!
Reuters
العلمان الصيني والأمريكي
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قالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

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وعبرت الخارجية الصينية عن إدانتها لهذه الخطوة، في بيان لها، وحثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة، مهددة بأنه "سيكون هناك رد" في حال عدم التحرك سريعا.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، اتهمت وزارة العدل الأمريكية صينيين اثنين باختراق إلكتروني عبر الإنترنت لمتعاقدين في مجال الدفاع وباحثين في مكافحة مرض كوفيد-19 وشركات أخرى حول العالم.

وقالت السلطات الأمريكية إن الصينيين لي شياو يو، ودونغ جيا تشي، شاركا في حملة للتجسس عبر الإنترنت على مدى عدة سنوات لسرقة تصميمات أسلحة ومعلومات عن أدوية وشفرة المصدر لبرمجيات إلكترونية ومعلومات أخرى.

المصدر: رويترز

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