البرازيل.. ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الثلاثاء، عن حصيلة جديدة مرتفعة للوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة، إلى تسجيل 41008 حالات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليقترب إجمالي الإصابات في البلاد من 2.2 مليون إصابة.

وأضافت أنها وثقت وفاة 1367 شخصا مصابا بالفيروس، حيث ارتفع إجمالي الضحايا بـ"كوفيد 19" إلى 81487.

وأعلنت الوزارة يوم الاثنين، عن تسجيل 20257 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و632 حالة وفاة، علما أنه قد تم تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و716 حالة وفاة، يوم الأحد.

والبرازيل، ثاني أكثر الدول تأثرا في العالم بعد الولايات المتحدة بكورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات.

جدير بالذكر أن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أصيب بكورونا مطلع الشهر الحالي بعد إصابته بالحمى، وأشار إلى أنه تناول "هيدروكسي كلوروكين"، وهو دواء للملاريا، دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج "كوفيد-19"، وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

المصدر: وكالات