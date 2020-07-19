البرازيل تسجل 23529 إصابة و716 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، يوم الأحد، عن تسجيل 23529 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و716 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البرازيل إلى مليوني و98389 حالة في حين بلغ مجمل حالة الوفاة 79488 حالة.

ومنذ عدة أسابيع تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والثانية أيضا من حيث الوفيات جراء الجائحة بعد الولايات المتحدة.

ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا إصابته بالمرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: رويترز