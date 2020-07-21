 
مباشر

ترامب: أزمة "كوفيد 19" في الولايات المتحدة ستسوء حتما قبل أن تتحسن (فيديو)

أخبار العالم

ترامب: أزمة
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/od5p

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، نبرة أكثر تشاؤما حول انتشار "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، حيث توقع أن تزداد الأوضاع سوءا بسبب جائحة قبل أن تتحسن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، "للأسف.. أزمة كورونا" ستسوء حتما، قبل أن تتحسن.. أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة.. المعدلات اليومية لإصابات كورونا فوق 60 ألفا لليوم السادس
الولايات المتحدة.. المعدلات اليومية لإصابات كورونا فوق 60 ألفا لليوم السادس

وطلب ترامب من الأمريكيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين أو ثلاثة أيام، مضيفا أنه يحمل قناعا وأنه سيستخدمه بكل سرور.

وأعرب ترامب ​عن شكره للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا، متوقعا التوصل إلى لقاح للفيروس قريبا.

وصرح بأن "اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وهناك 4 لقاحات تخضع لتجارب سريرية".

وأفاد بأن حكام الولايات يقومون بكل ما فى وسعهم لمحاربة هذا الفيروس ويقومون بعمل جيد للغاية، قائلا إن الفئة التى يؤثر عليها بشكل كبير تبلغ من العمر 78 عاما.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا