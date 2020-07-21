ترامب: أزمة "كوفيد 19" في الولايات المتحدة ستسوء حتما قبل أن تتحسن (فيديو)

أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، نبرة أكثر تشاؤما حول انتشار "كوفيد 19" في الولايات المتحدة، حيث توقع أن تزداد الأوضاع سوءا بسبب جائحة قبل أن تتحسن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، "للأسف.. أزمة كورونا" ستسوء حتما، قبل أن تتحسن.. أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

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وطلب ترامب من الأمريكيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا.

وأفاد الرئيس الأمريكي بأنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين أو ثلاثة أيام، مضيفا أنه يحمل قناعا وأنه سيستخدمه بكل سرور.

وأعرب ترامب ​عن شكره للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا، متوقعا التوصل إلى لقاح للفيروس قريبا.

وصرح بأن "اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وهناك 4 لقاحات تخضع لتجارب سريرية".

وأفاد بأن حكام الولايات يقومون بكل ما فى وسعهم لمحاربة هذا الفيروس ويقومون بعمل جيد للغاية، قائلا إن الفئة التى يؤثر عليها بشكل كبير تبلغ من العمر 78 عاما.

المصدر: وكالات