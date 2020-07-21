الولايات المتحدة.. المعدلات اليومية لإصابات كورونا فوق 60 ألفا لليوم السادس

أفاد خبراء جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن المعدلات اليومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا تزال فوق الـ 60 ألف إصابة لليوم السادس على التوالي.

وتم تسجيل 60400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

وأشارت الجامعة إلى تسجيل ارتفاع في الإصابات منذ يوم الاثنين، بما في ذلك في ولاية فلوريدا، حيث تم تسجيل 10300 إصابة، ليصل إجمالي عدد الإصابات فيها إلى أكثر من 360 ألف إصابة.

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وفي ولاية كاليفورنيا تم تسجيل مستوى قياسي جديد للإصابات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أمس الاثنين أنه قد يستأنف عقد مؤتمرات يومية حول فيروس كورونا اعتبارا من الثلاثاء.

ومن المقرر أن يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس ولاية كارولينا الجنوبية بعد تسجيلها ارتفاعا حادا لإصابات كورونا منذ الأسبوع الماضي، وازدياد حصيلة المصابين خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ أكثر من 3.8 مليون حالة، وعدد الوفيات أكثر من 140 ألفا.

المصدر: وكالة "يو بي آي" الأمريكية