تركيا تسجل 928 إصابة و18 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم تسجيل 928 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 221 ألفا و500، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و523 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1009 مرضى بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 204 آلاف و11 حالة شفاء، فيما أجرى أكثر من 42864 اختبار الكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الثامن على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر كانت فوق الألف.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إنه " في الأيام الثلاثة الماضية، انخفض عدد حالات الإصابة بكورونا في 71 مقاطعة".

Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/Q4yg4zCxN8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 21, 2020

وأضاف: "لا يوجد مرضى في العناية المركزة في 21 مقاطعة".

وسجلت تركيا أمس الاثنين 931 إصابة بكورونا، و17 حالة وفاة.

المصدر: "الأناضول"