تركيا.. استمرار انخفاض الإصابات بكورونا في البلاد لليوم السابع على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، تسجيل 931 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 220 ألفا و572، وكذلك تسجيل 17 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و505 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 992 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 203 آلاف وحالتي شفاء، فيما أجرى أكثر من 40 ألفا اختبارات للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم السابع على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر كانت فوق الألف.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إن "الولايات الخمس التي سجلت أعلى حصيلة إصابات في الأيام الثلاثة الأخيرة، هي اسطنبول وأنقرة وغازي عنتاب وشانلي أورفة وبورصة".

وأضاف: "أما الولايات الخمس التي سجلت أقل عدد من الإصابات خلال الفترة ذاتها، فهي، أرتفين وبيلاجيك وطونجلي وأدرنة وبايبورت".

SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/4JfZKl9L8x — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 20, 2020

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الأحد، تسجيل 918 إصابة بكورونا، وكذلك 16 حالة وفاة.

المصدر: "الأناضول"