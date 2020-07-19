 
مباشر

لليوم السادس على التوالي.. تركيا تسجل إصابات دون الألف بكورونا

أخبار العالم

لليوم السادس على التوالي.. تركيا تسجل إصابات دون الألف بكورونا
Reuters Murad Sezer
مدينة اسطنبول التركية - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocju

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 918 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 219 ألفا و641، وكذلك تسجيل 16 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و491 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى 997 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 202 ألفا و10 حالة شفاء، فيما أجري 41 ألفا و310 اختبارات للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم السادس على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إننا "نهدف إلى رفع حالات الشفاء اليومية، وخفض الإصابات".

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس السبت، تسجيل 918 إصابة بكورونا، وكذلك 17 وفاة.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا