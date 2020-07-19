لليوم السادس على التوالي.. تركيا تسجل إصابات دون الألف بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 918 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 219 ألفا و641، وكذلك تسجيل 16 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و491 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى 997 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 202 ألفا و10 حالة شفاء، فيما أجري 41 ألفا و310 اختبارات للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم السادس على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إننا "نهدف إلى رفع حالات الشفاء اليومية، وخفض الإصابات".

Her gün 1000’e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/VPrueGzsWC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس السبت، تسجيل 918 إصابة بكورونا، وكذلك 17 وفاة.

المصدر: "الأناضول"