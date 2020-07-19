تركيا تسجل انخفاضا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا لليوم الخامس على التوالي

أعلنت وزارة الصحة التركية، السبت، تسجيل 918 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 218 ألفا و717، وكذلك تسجيل 17 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و475 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى 1179 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 201 ألفا و67 حالة شفاء، فيما أجري 40 ألفا و943 اختبارا للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الخامس على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

من جهته، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إلى "عدد الإصابات انخفض بـ90 حالة، منذ آخر مرة سجلنا فيها إصابات تفوق الألف".

1.000’in üstünde gerçekleştiği en son güne kıyasla, yeni vaka sayımız, bugün 90 azaldı. SON 3 GÜNDE en çok vaka görülen beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır. En az vaka görülen beş ilimiz: Artvin, Tunceli, Bayburt, Kırklareli, Bartın. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/ReifcmNCkw — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020

وأعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الجمعة، تسجيل 926 إصابة بكورونا، وكذلك 18 وفاة.

المصدر: "الأناضول"