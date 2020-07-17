تركيا.. تسجيل 926 إصابة و18 وفاة بكورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 926 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 217 ألفا و799، وكذلك تسجيل 18 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و458 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تعافى 1014 مريضا بكورونا لتصبح حصيلة المتعافين 199 ألفا و834، فيما أجري 41 ألفا و215 اختبارا للكشف عن كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتبين الأرقام المعلنة لليوم الرابع على التوالي، تواصل إصابات فيروس كورونا في تركيا بالانخفاض إلى ما دون الألف، بعد أكثر من شهر.

من جهته، أشار وزير الصحة فخر الدين قوجة في تغريدة على "تويتر"، إلى "زيادة عدد المرضى في أقسام العناية المركزة، والموصولين بأجهزة تنفس".

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/9vqibmlH4v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

ولفت إلى أن أدنى وفيات كورونا سجلتها تركيا خلال الأيام الـ35 الأخيرة، كان في الـ13 من يونيو الماضي، بواقع 14 حالة.

وشدد قوجة، على أن "الطواقم الطبية تبذل جهودها من أجل خفض عدد الوفيات قدر الإمكان من خلال التشخيص المبكر والعلاج".

المصدر: "الأناضول"

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran’da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/9vqibmlH4v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020