اليونان: سلوك تركيا "غير الشرعي" يهدد تماسك الناتو وعلاقتها مع الاتحاد الأوروبي

اعتبر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، اليوم الثلاثاء، أن سلوك تركيا "غير الشرعي" في شرق البحر المتوسط يهدد تماسك حلف شمال الأطلسي (الناتو) وعلاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي.

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وقال دندياس بعد اجتماع مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في أثينا اليوم: "سلوك تركيا غير الشرعي والاستفزازي له عواقب خطيرة ليس فقط على السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط، بل وأيضا على تماسك حلف شمال الأطلسي وعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي".

والعلاقات بين اليونان وتركيا العضوان في الناتو متوترة منذ وقت طويل، بسبب عدد من القضايا الخلافية بين أنقرة وأثينا تبدأ من المجال الجوي لكل منهما والحدود البحرية ولا تنتهي عند قبرص المقسمة عرقيا بينهما، هذا عدا عن قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وزادت حدة التوتر بسبب محاولات كل من قبرص، الحليف الوثيق لليونان، وتركيا التنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق المتداخلة في شرق البحر المتوسط.

المصدر: "رويترز"