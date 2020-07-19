قصارجيان لـRT: الأزمة بين يريفان وباكو تحتاج إلى رغبة دولية بالحل

أكد الكاتب والصحفي السوري سركيس قصارجيان، أن اقتراح رئيس الوزراء الأرمني برقابة دولية على وقف إطلاق النار مع أذربيجان يقدم حلا لإنقاذ الموقف من الانفجار.

وقال في مقابلة لـRT، إن "اقتراح نيكول باشنيان، يأتي مثل حل إسعافي للحيلولة من انفجار الوضع في هذه المنطقة الحساسة من القوقاز".

وأضاف: "الحل النهائي يكون بالوصول إلى اتفاق نهائي بين الدولتين الجارتين، فحالة الحرب موجودة ولا ينقصها سوى شرارة صغيرة لتشتعل، وأن هذه الشرارة ربما تكون المناوشات المتكررة بين الطرفين والتي تقع بين الحين والآخر".

وتابع: "المطلوب هنا هو رغبة دولية في الحل، وأنا أعتقد أن موسكو جادة في حل النزاع لما لها من علاقات مع الطرفين".

وشدد قصارجيان، على أن هناك "عوامل خارجية تسعى إلى عدم التوصل إلى حل لهذه الأزمة، كون هذا يدفع باكو إلى التوجه إلى الغرب بسبب أن معظم السلاح الذي يستخدمه جيش أذربيجان من إسرائيل ودول غربية، وهذه من مصلحتها أن يستمر النزاع".

من جهته، أشار الكاتب التركي فرانس رضوان أوغلو، إلى أن "المشكلة ليست آنية"، وأن باكو تتهم القوات الأرمنية بالدخول إلى أراضي تعتقد أنها تعود للدولة الآذرية.

وقال، معقبا على مساندة تركيا لأذربيجان، إن "أنقرة تعتبر باكو الحديقة الخلفية لتركيا، وأن المجتمعين يتشابهان في كثير من النواحي الثقافية والتاريخية وحتى في اللغة".

وأضاف: "تهديد باكو بقصف المحطة الذرية في أرمينيا غير محتمل، ولكن كل شيء جائز الوقوع".

المصدر: RT