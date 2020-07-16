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أذربيجان تهدد بضرب محطة أرمينيا الذرية

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أذربيجان تهدد بضرب محطة أرمينيا الذرية
Sputnik
محطة أرمينيا الكهروذرية قرب بلدة متسامور (صورة أرشيفية)
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حذرت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم الخميس من أن قواتها قد تنفذ ضربة دقيقة على محطة ميتسامور الكهروذرية غربي أرمينيا إذا قررت يريفان ضرب منشآت استراتيجية أذربيجانية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية العقيد واقف دارغانخلي ردا على تهديدات أرمنية بضرب خزان مينغيتشيفير المائى شمالي أذربيجان: "على الجانب الأرمني ألا ينسى أن أحدث الأنظمة الصاروخية المتوفرة لدى جيشنا قادرة على ضرب محطة ميتسامور للطاقة الذرية بدقة عالية، مما سيتحول إلى مأساة كبيرة لأرمينيا".

تأتي هذه التصريحات على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم الأحد الماضي، والذي يتبادل الطرفان الاتهامات بالتسبب فيه.

وأكدت موسكو أنها ستبذل قصارى جهدها للحد من التوتر بين باكو ويريفان، فيما اصطفت تركيا مع أذربيجان مهددة أرمينا بأنها "سدفع ثمن فعلتها". 

المصدر: "إنترفاكس"

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