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موسكو: سنبذل قصارى جهدنا للحد من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

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موسكو: سنبذل قصارى جهدنا للحد من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في مقابلة صحفية اليوم، إن روسيا ستستخدم كل الإمكانيات المتوفرة، لتسوية التوتر الحالي بين أرمينيا وأذربيجان.

 وأضاف الدبلوماسي الروسي: "لا يسعني إلا أن أؤكد، أننا سنبذل كل ما في وسعنا ونظهر أفضل صفات الدبلوماسية الروسية، وسنستخدم الدبلوماسية الشعبية من أجل ليس فقط حل النزاع الحدودي الحالي بين البلدين، بل ولكي تتحسن العلاقات بين هاتين الدولتين القريبتين من بلادنا أرمينيا وأذربيجان".

وشدد على أن، "روسيا تملك فعلا مثل هذه الإمكانيات، وقد استخدمناها أكثر من مرة بما في ذلك خلال اندلاع الأعمال العدائية الأخيرة حول قره باغ في عام 2017. وأنا متأكد من أنه سيتم استخدام جميع قدراتنا".

المصدر: تاس

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