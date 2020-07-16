استئناف الاشتباكات على حدود أرمينيا وأذربيجان

أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمنية شوشا ستيبانيان، اليوم الخميس، عن استئناف الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وكتبت ستيبانيان على صفحتها في "فيسبوك": "في الساعة 03.40 ليلا (02.40 بتوقيت موسكو)، لاحظت القوات المسلحة الأرمنية على خط الجبهة تحركات لقوات العدو. وعلى الفور اتخذت قواتنا وضع الدفاع وتمكنت من منع محاولة تسلل معادية. بعد معركة شرسة، اضطر العدو للتراجع، بعد تكبده خسائر".

ووفقا لها، بدأت الوحدات الأذربيجانية في الساعة 20/4 صباحا بقصف قريتي أيجبار وموفسيس، باستخدام مدافع هاوتزر من طراز D-30.

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ونوهت المتحدثة، بأن القتال لا يزال مستمرا، بين الجانبين حتى الآن. وقالت إن الجيش الأرمني تمكن من القضاء على الاستفزازات الأذربيجانية.

وأشارت إلى أن هذا، كان أول انتهاك كبير لنظام وقف النار الذي تم فرضه منذ منتصف ليل يوم 15 يوليو.

وأكدت وزارة الدفاع الأذربيجانية، من جانبها اليوم، استئناف الاشتباكات على الحدود بين الدولتين. وقالت إن القوات المسلحة الأرمنية، قامت بمحاولة أخرى لمهاجمة مواقع الجيش الأذربيجاني، في منطقة توفوز على الحدود، حيث تم إطلاق النار على قرى أغدام ودوندار غوششو وفاهيدلي، من أسلحة من عيار كبير ومن مدافع الهاون. وأوضحت الوزارة أن القصف لم يسفر عن إصابة أي من المدنيين.

المصدر: نوفوستي