مسؤول إيطالي يعترف باقتراف بلاده خطأ فادحا في ليبيا

اعتبر مسؤول إيطالي أن تمويل بلاده لإعادة تمويل خفر السواحل الليبي كان خطأ فادحا "بدون إفراغ (مخيمات الحشر) التي يحتجز فيها عشرات الآلاف من المهاجرين في ظروف غير إنسانية".

وقال رئيس مقاطعة توسكانا (وسط) إنريكو روسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن إعادة التمويل كانت بمثابة "دعم عمليات إعادة غير قانونية لمهاجرين إلى بلد في حالة حرب وذلك في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

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وأضاف روسي، القيادي في الحزب الديمقراطي الحاكم أنه طلب "من كونتي 2 (في إشارة إلى (الحكومة الثانية لرئيس الوزراء)، قطع التواصل مقارنة بسياسات (وزير الداخلية السابق ماتيو) سالفيني".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية