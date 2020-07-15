إدارة ترامب تدرس مخاطر "تيك توك" وتطبيقات أخرى على الأمن القومي الأمريكي

قال كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، إن إدارة الرئيس ترامب تدرس مخاطر تطبيقات، من بينها "تيك توك" و"وي تشات"، على الأمن القومي الأمريكي.

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وأشار إلى أن التطبيقات المذكورة قد تسمح لـ"خصم أجنبي" بجمع معلومات عن المواطنين الأمريكيين.

وأضاف أن التدابير التي ستتخذ بهذا الشأن سيتم الكشف عنها في الأسابيع المقبلة على الأرجح.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي هددت في وقت سابق بفرض حظر على تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تتخذ من الصين مقرا لها.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق، أنه لا يستبعد فرض حظر على استخدام "تيك توك" وبعض التطبيقات والمواقع الصينية الأخرى في الولايات المتحدة، نظرا لاحتمال استخدام هذه المنصات لأهداف التجسس وسرقة البيانات.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة أن شركتي "هواوي" و"ZTE" الصينيتين تهددان أمنها القومي.

المصدر: وكالات