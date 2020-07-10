"أمازون" تنفي إلزام موظفيها بحذف "تيك توك" من هواتفهم

قالت شركة "أمازون" الأمريكية إنها لم تلزم موظفيها بحذف تطبيق "تيك توك" الصيني من هواتفهم الشخصية.

وقالت متحدثة باسم "أمازون" في حديث لوكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، إن الرسالة الإلكترونية التي احتوت على هذا الطلب تم بعثها إلى بعض موظفي الشركة عن طريق الخطأ.

وأضافت المتحدثة التي لم يتم الكشف عن اسمها: "في الوقت الحالي لا توجد أي تغييرات في سياستنا تجاه تيك توك".

ويعتبر موقع "تيك توك" الصيني للتواصل الاجتماع، الذي تم إطلاقه في عام 2018 ويسمح بتحميل فيديوهات قصيرة، من أكثر المنصات الإلكترونية شعبية في العالم.

وفي الاثنين الماضي أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أنه لا يستبعد فرض حظر على استخدام "تيك توك" وبعض التطبيقات والمواقع الصينية الأخرى في الولايات المتحدة نظرا لاحتمال استخدام هذه المنصات لأهداف التجسس وسرقة البيانات.

وسبق أن أعلنت الولايات المتحدة شركتي "هواوي" وZTE" الصينيتين تهديدا لأمنها القومي.

المصدر: "رويترز" + وكالات