إيران.. 199 وفاة و2388 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية وفاة 199 شخصا جراء إصابتهم بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وتسجيل 2388 إصابة جديدة.

وارتفعت بذلك حصيلة الوفيات في إيران منذ بدء تفشي فيروس كورونا إلى 13410 وفاة، فيما بلغ عدد المصابين 264561 شخصا.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن 5 آلاف من الكوادر الطبية أُصيبوا بفيروس كورونا وتوفي من بينهم 140 شخصا.

وقالت الوزارة إن 3411 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 227561 شخصا.

وأوضحت إن 25 إقليما (من أصل 31) في وضع صحي خطير، مضيفة أن 12 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة جراء تفشي الوباء، و13 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: RT