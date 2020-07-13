قلق في إيطاليا من رحلات جوية إيرانية وصفت بـ"الغامضة"

أفاد تقرير إيطالي بأن مسألة الرحلات الجوية الإيرانية فوق إيطاليا في ظل حالات الطوارئ الكاملة تحوطا من فيروس كورونا، تثير قلق "حتى الولايات المتحدة الأمريكية".

ونقلت وكالة أنباء "نوفا" عن جوليو تيرسي، وزير الخارجية الإيطالي السابق، تساؤله "عن أسباب سماح الحكومة للناس من مناطق شديدة الخطورة بالدخول لإيطاليا دون أي ضوابط؟".

وعلّقت الوكالة الإيطالية قائلة إن قضية توقف الطائرات الإيرانية في إيطاليا لا تزال منذ مارس الماضي تثير "قلقا كبيرا"، في حين كان على جميع الانشطة تقريبا أن تتوقف في إيطاليا منذ اواخر فبراير إلى يونيو، لاحتواء عدوى الفيروس التاجي.

ولفتت وكالة أنباء "نوفا" إلى أنه كان من الضروروي "ملاحظة الأنشطة الإيرانية الغريبة في المجال الجوي الإيطالي التي لا يمكن تفسيرها".

وذكر التقرير الإيطالي أنه على الرغم من "إجراءات الإغلاق الصارمة التي تم اعتمادها مع الدول المتضررة بسبب تفشي الأمراض الخطيرة، واصل مطار ريميني ضمان التوقفات (التقنية) الغامضة لرحلة الطيران الإيرانية (IR721 طهران – فرانكفورت)، دون أي قيود من قبل السلطات الإيطالية".

المصدر: نوفا