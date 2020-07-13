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المكسيك تتخطى إيطاليا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

مدغشقر.. وفاة برلمانيين اثنين جراء إصابتهما بفيروس كورونا

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مدغشقر.. وفاة برلمانيين اثنين جراء إصابتهما بفيروس كورونا
Reuters
رئيس مدغشقر أندريه راجولينا
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أعلن رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، في خطاب متلفز يوم الأحد، وفاة برلمانيين اثنين جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس "لقد توفي نائب، وفارق سناتور الحياة أيضا".

وأضاف "هناك الآن 11 نائبا يحملون فيروس "كوفيد-19"، وعلى مستوى مجلس الشيوخ، هناك 14 مصابا".

وأشار راجولينا إلى أن هناك عاملين في الرئاسة أصيبوا أيضا بالفيروس، حيث صرح بأن أحد المعاونين القريبين منه مصاب أيضا بهذا المرض، رافضا الكشف عن هويته.

ومنذ بداية الوباء سجلت مدغشقر إصابة 2573 شخصا بالفيروس، توفي منهم 35 شخصا.

وتقدر حكومة مدغشقر أن ذروة الوباء لن تحدث قبل نهاية أغسطس.

المصدر: أ ف ب

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