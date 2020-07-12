الولايات المتحدة.. إصابات كورونا اليومية فوق الـ60 ألفا لليوم الثالث ومخاوف بشأن الوفيات

لليوم الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأكدت الجامعة، التي تستند في إحصاءاتها إلى بيانات الهيئات الرسمية الفدرالية والمحلية والمصادر المفتوحة، أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس السبت 61352 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 66627 إصابة الجمعة (أي أكبر ارتفاع يومي منذ بداية الجائحة) و63247 إصابة الخميس.

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وأفادت الجامعة بتسجيل 685 وفاة ناجمة عن "كوفيد-19" خلال يوم أمس، مقابل 802 وفاة الجمعة و990 وفاة الخميس.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى اليوم، بناء على إحصاءات الجامعة، 3 ملايين و247 ألفا و782 إصابة بالفيروس التاجي، منها 134 ألفا و815 حالة وفاة، أي أكبر حصيلة إصابات ووفيات بالفيروس على مستوى العالم.

وعلى الرغم من وجود وتيرة إيجابية (انخفاض) في معدل الوفيات اليومية في الأيام الأخيرة، فقد أشارت وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته أمس إلى أن هذه النزعة لن تدوم طويلا، ومن المتوقع أن يعاود هذا المعدل الارتفاع في الأيام القليلة القادمة.

ولفت التقرير إلى أن بعض الولايات الجنوبية، مثل فلوريدا وتكساس، سجلت في الآونة الأخيرة سلسلة قفزات قياسية في حصيلة الإصابات بـ"كوفيد-19"، ما جعل من المتوقع أن ينعكس هذا مباشرة على حصيلة الوفيات التي لا تزال الآن عند مستوى مستقر أو حتى في طور التراجع.

وأوضح التقرير أن وفاة المريض بـ"كوفيد-19" تأتي عادة بعد عدة أسابيع من إصابته، ما يفسر عدم ارتفاع حصيلة الوفيات حتى الآن.

وأشار التقرير إلى ظهور مؤشرات على أن حصيلة الوفيات بدأت تتجه نحو الأسوأ، لافتا إلى تسجيل ارتفاعا في معدل الوفيات جراء الوباء في 27 ولاية أمريكية خلال أسبوعين، حتى العاشر من يوليو، حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتتصدر كاليفورنيا الآن القائمة السوداء بنحو 91 حالة وفاة يوميا، وتليها تكساس بـ66 وفاة، مع تسجيل نمو مستقر في حصيلة الوفيات في كل من ولايات فلوريدا وأريزونا وإلينوي ونيوجيرسي وكارولاينا الجنوبية.

المصدر: RT + أسوشيتد برس