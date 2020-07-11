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ترامب يرتدي كمامة لأول مرة (فيديو)

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ترامب يرتدي كمامة لأول مرة (فيديو)
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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ارتدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولأول مرة قناعا واقيا، وذلك خلال زيارته يوم السبت لمنشأة طبية عسكرية خارج واشنطن.

وتميزت زيارة مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني بأول ظهور علني لترامب بغطاء للوجه منذ أن بدأ الفيروس في اجتياح الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

ورفض الرئيس الأمريكي ارتداء القناع، حيث كان يظهر دائما بدون كمامة في كل تنقلاته.

هذا، وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أنه لا مشكلة لديه في وضع كمامة، كتدبير احترازي من فيروس كورونا، قائلا إن وضع قناع لن يكون "مشكلة" بالنسبة إليه.

وأوضح ترامب لموقع "فوكس بيزنس" أنه "لن يكون وضع كمامة مشكلة بالنسبة لي، إذا كنت على مقربة من الناس فسأقوم بذلك".

وتابع "في معظم الأحيان، لا أكون في هذا الوضع"، مشيرا إلى أن جميع الأشخاص الذين قابلهم خضعوا لفحص مسبقا.

المصدر: وكالات

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