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الكشف عن الحالة الصحية لأشهر نجوم السينما الهندية بعد إصابته بكورونا

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الكشف عن الحالة الصحية لأشهر نجوم السينما الهندية بعد إصابته بكورونا
Reuters
أميتاب باتشان
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قال مسؤول في مستشفى والسلطات الصحية في الهند، إن أشهر نجوم السينما الهندية، أميتاب باتشان، وابنه أبهيشيك في حالة مستقرة بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

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وأوضح مسؤول في مستشفى نانافاتي، ومسؤولون حكوميون من قطاع الصحة في مومباي، اليوم الأحد، أن الأب والابن في حالة مستقرة. وتترقب وسائل الإعلام ظهور تقارير عن حالة الممثلتين الشهيرتين، جايا، زوجة أميتاب باتشان و،آيشواريا، زوجة أبهيشيك.

وغرد الممثل الأسطورة، البالغ من العمر 77 عاما، على "تويتر" أن الفحص أثبت إصابته بالفيروس الشديد العدوى، وبعد ذلك بدقائق قال ابنه أبهيشيك باتشان (44 عاما)، إنه أيضا أصيب بالمرض.

ونقل الاثنان لمستشفى نانافاتي في مومباي، رغم أنه لم تظهر عليهما سوى أعراض خفيفة، وناشد الأب والابن ملايين المعجبين التحلي بالهدوء وعدم الذعر.

وبدأت السلطات المدنية عملية تعقيم ضخمة في سكن باتشان الراقي في مومباي، وقامت برش المطهرات في المجمع الكبير وعلى السيارات المتوقفة هناك.

وكان أسطورة بوليوود يساعد الهند في حربها على فيروس كورونا، وظهر في إعلانات لحث الناس على استخدام الكمامات وغسل الأيدي والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز

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