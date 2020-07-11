"فيسبوك" يدرس اتخاذ إجراء قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية

ذكرت شبكة "بلومبرغ نيوز" الأمريكية أن شركة فيسبوك تدرس حظر الإعلانات السياسية على منصتها للتواصل الاجتماعي في الأيام التي تسبق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 من نوفمبر.

وأضاف تقرير الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة أن الحظر المحتمل لا يزال قيد البحث ولم يُحسم بعد.

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من جهته قال متحدث باسم فيسبوك إن الشركة ليس لديها تعقيب على التقرير.

وتعرضت الشركة لانتقادات على سياستها التي تعفي إعلانات السياسيين من الخضوع لمراجعة خاصة بالكشف عن الحقائق.

وحظرت "تويتر" في العام الماضي الإعلانات السياسية، لكن فيسبوك قالت إنها لا ترغب في كبت حرية الخطاب السياسي.

وكانت حملة جو بايدن، المرشح المرجح للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية نشرت الشهر الماضي خطابا مفتوحا موجها للرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرج، تدعو فيه الشركة إلى تقصي حقائق إعلانات السياسيين خلال الأسبوعين اللذين يسبقان تلك الانتخابات.

المصدر: رويترز