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"فيسبوك" يتخذ إجراءات ضد حملة ترامب الانتخابية بسبب شعارات الكراهية

أخبار العالم

Reuters Dominick Reuter
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أعلن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اتخاذه إجراءات ضد الإعلانات التي تديرها حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب "انتهاكها سياسة منع الكراهية" المرعية في "فيسبوك".

وأشارت "فيسبوك"، إلى أن الإعلانات، التي هاجمت المجموعات اليسارية المتطرفة، ظهرت بمثلث مقلوب.

وأضافت: "المثلث مطابق عمليا لذلك الذي استخدمه النظام النازي لتصنيف السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال".

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وتشهد الولايات المتحدة موجة احتجاجات واضطرابات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية فجرها، مقتل المواطن من أصول إفريقية جورج فلويد، خلال القبض عليه في مدينة مينيابوليس في الـ25 من مايو الماضي.

المصدر: RT

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