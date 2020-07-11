ألمانيا.. الاشتباه بتورط طالبي لجوء من غامبيا في عمليات تعذيب واعتداءات وقتل في وطنهم

يجري الادعاء العام في ألمانيا تحقيقات للاشتباه بقيام 7 أشخاص من طالبي اللجوء منحدرين من غامبيا بغرب إفريقيا بتعذيب آخرين، وأصدر الادعاء تعليمات بمداهمة أماكن إقامتهم.

ويعتقد أن هؤلاء كانوا ينتمون لوحدة بالجيش الغامبي "معروفة بسوء سمعتها" في معاملة السجناء وأنهم متورطون في عمليات تعذيب واعتداءات وقتل داخل وطنهم الأصلي.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) يوم الخميس، إنها علمت بأن المحققين قاموا يوم الأربعاء بتفتيش العديد من المنازل في ولايتي بادن فورتمبورغ وهيسن، ولم يتم القبض على أحد خلال المداهمات.

هذا، وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" وقناتا "NDR" و"WDR" التلفزيونيتان، قد نشرت جميعها تقارير عن هذا الموضوع.

وذكرت التقارير أن أحد هؤلاء السبعة كان يعذب السجناء بالصدمات الكهربية، ويشتبه المحققون بقيام شخص آخر منهم بالتعاون في قتل عدد من هؤلاء السجناء.

وأشارت التقارير إلى أن الأشخاص السبعة أفادوا خلال استجوابهم بأنهم كانوا ينتمون إلى وحدة بالجيش الغامبي معروفة بسوء سمعتها في معاملة السجناء داخل السجون.

جدير بالذكر أن الادعاء العام الألماني يتعقب جرائم ارتكبت في الخارج وفقا للقانون الجنائي الدولي مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إذا كان لها علاقة بألمانيا.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية